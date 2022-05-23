嘉義縣關懷中心7天雙向關懷不間斷，失聯獨居啟動警政、公所協訪不漏接；輕症居家照護首日衛生局健康初評，連結醫療需求，動員縣府團隊CALL OUT/CALL IN 近500人輪番上線，5月份服務量逾萬通，縣長翁章梁感謝同仁都能「耐煩」提供服務，督促加強獨居長者關懷與協助。

翁章梁說，為通暢民眾的諮詢管道，嘉義縣府團隊500人輪番上線，關懷中心採雙向關懷，05-3621150諮詢專線14線同步CALL IN受話，日受話量200至400通。此外，民眾確診後7天居家照護期間，嘉義縣府主動CALL OUT關懷不間斷，居家照護首日由嘉義縣衛生局CALL OUT進行健康評估，如有就醫需求者，隨即協助連結視訊診療或就醫服務，第2日起至7日，由縣府團隊分工專人每日關懷，5月份服務量已萬餘通。

嘉義縣長翁章梁視察關懷中心，感謝同仁都能「耐煩」提供服務，督促加強獨居長者關懷與協助。（圖/嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，疫情期間民眾面對染疫風險，或是居家照護、居家隔離、檢疫難免有心理上的壓力，提醒民眾善用「安、靜、能、繫、望」五大招，分別為安：勤洗手、戴口罩、保持社交距離，以策安全。靜：適量閱讀疫情新聞，保持平靜，減低焦慮。能：多運動、充實防疫知識，提升防疫知能。繫：善用網路或電話與親友相互支持鼓勵。望：保持希望與正向能量，學會正向思考，疫情終會過去。另外，如有心理諮詢需求，撥打3621150可協助安排專業心理師提供諮商服務！

嘉義縣防疫「心」關懷專線，5心級自我照顧，保護照顧你我他，全民共同戰勝疫情！（圖/嘉義縣政府提供）

打疫苗是防疫重中之重，趙紋華提醒，65歲以上民眾，不論接種哪一劑疫苗，把握31日千元好禮的獎勵，隨著疫情高峰，國內已累計 3 名兒童因染疫引發腦炎死亡，並再次呼籲所有民眾完整接種，才能同步降低傳播力；5月25日5至11歲兒童BNT開打，早打早保護，預防重症發生。（嘉義縣政府廣告）