苗栗縣65歲以上長輩有9萬6529人、占比總人口數18％，縣府推動設置「社區照顧關懷據點」，盼照顧老年人，目前全縣共有190處，隨著天氣愈來愈熱，不少據點沒有冷氣或冷氣過於老舊，讓老人家為此不願出門。縣府社會處表示，目前已著手盤點個據點設施情況，研擬爭取中央補助來改善。

縣長徐耀昌上任前，苗栗縣內僅有70個關懷據點，他上任後全力推動設置社區照顧關懷據點，目前已增加到190處，志工人數達到3千2百多人，每個月透過據點服務照顧1萬3千5百名社區長輩，老年人可以就近到據點，參與延緩老化活動跟共餐服務。

不過隨著據點布建，有些硬體設施不足或老舊等問題，縣議員陳品安說，她最近收到不少關懷據點志工陳情，指稱氣候逐漸炎熱，有的據點冷氣不冷或壞掉，甚至有連1台冷氣都沒有，社區多數也沒有多餘經費購買或汰換冷氣，她也聽聞有長輩因為這樣不願出門，寧可待在家中。

陳品安表示，目前縣府補助辦理要點中規定，因為財政關係，不能補助按摩、冷氣等設備，但很多社區都是咬緊牙關辦理關懷據點，她希望縣府能夠修改補助辦法，並給予社區補助採購冷氣。

苗栗縣府社會處老人福利科長張瑞瑜表示，每個關懷據點開辦時，中央都會補助14萬元，來充實據點的廚房、電腦與辦公室等日常使用的設施，目前已著手盤點各據點的設施情況，並研擬爭取中央補助來幫忙改善設施。

社會處長楊文志也說，他跟徐縣長常常去各地關懷據點跟長輩互動，確實有發現幾個據點的硬體設備需要改進，7年來各關懷據點的設備有需要檢討部分，縣府會積極改善，也研擬請財政狀況較好的公所編列配合款，來協助支應裝設冷氣、電費等支出。

另外，今年底預計將全縣關懷據點擴增到200處，除關懷據點，縣內也布建329處長照ABC、22處幸福學院、18處樂齡中心、15處部落文化健康站，讓長輩能走出家門，並在熟悉環境中安度晚年。