移民官在疫情期間需協助外來人口進行PCR採檢、接種疫苗以及戒護確診外來人口至檢疫所進行收治等勤務。（移民署新北專勤隊提供／李奇叡新北傳真）

疫情延燒，移民官需協助外來人口進行PCR採檢、接種疫苗等作業，不少民間、人士紛紛捐贈防疫物資，盼能為身處抗疫第一線的移民官加油打氣，近日桃園市新住民慈善關懷協會理事長陳氏花便以個人名義捐贈超過1千件的防疫物資，為這個社會帶來一股暖流。

移民署新北市專勤隊透露，近期佛教慈濟慈善事業基金會捐贈了快篩1千劑後，陳氏花也以個人名義捐贈藍光消毒噴霧槍、面罩、護目鏡、N95口罩、醫療口罩及立體口罩支架等防疫物資，共計超過1千件。

慈濟基金會和陳氏花因得知移民官在疫情期間需協助外來人口進行PCR採檢、接種疫苗以及戒護確診外來人口至檢疫所進行收治等勤務，經常暴露於高風險環境，故主動捐贈各樣防疫物資，盼能為第一線移民官打氣，做他們最堅強的後盾。

新北市專勤隊隊長莊懿強表示，感謝民間團體及新住民捐贈防疫物資和貢獻動員能量；他也補充，尚未施打疫苗的在台外籍人士應儘速接種，保護自己和家人。