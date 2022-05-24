俄烏戰爭仍在延續，為表達對烏克蘭的支持，外交部今天表示，國人捐贈給烏克蘭的善款，其中有580萬美元將捐贈給烏克蘭7家醫療機構，至於民間捐贈的物資，目前已運出535噸物，預計本月底將可運送完畢，運費仍在統計當中。

外交部今天召開例行記者會，外界關切我國捐助烏克蘭善款及物資使用情形，亞西及非洲司副司長吳正偉表示，國人捐贈給烏克蘭的善款，外交部長吳釗燮4月22日曾宣布將援贈500萬美元給烏古蘭的6家醫療機構。

但他說，考量到俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭西部大城利沃夫市，造成許多平民的傷亡，因此，經外交部研議之後，決定增加捐助利沃夫急救及重症照護綜合醫院80萬美元。

吳正偉指出，目前我方累積捐贈協助烏克蘭境內7家醫療機構總計580萬美元，為了就是希望能夠積極協助烏克蘭提升他的救治能量，來因應烏克蘭戰時的急難之需。

其中，Ohmatdyt醫院是烏克蘭境內最大的兒童醫院；烏克蘭兒童心臟醫學中心至今已治癒約5000名心臟疾病患者；利沃夫急救及重症照護綜合醫院則每日接收前線後送的傷患，其中多為兒童；另烏克蘭札波羅熱地區兒童醫院醫療資源不足，尚需添購設備以拯救受傷孩童；其餘醫療院所均位於戰區，亟需援助。

至於民眾捐贈的愛心物資，他說，現在已經完成運送535噸物資，約莫還有65噸左右物資現在已經委託空運業者排好運送程序，應該會在5月底之前，把所有物資完成運送，屆時外交部會再對外說明。

國人關切的運費問題，吳正偉表示，運費金額因為物質還在繼續運送，也需要辦理相關的驗收，負責運送業者也需提供相關資料以及運送報告，所以目前還沒有確定的金額，等到完成驗收，會再跟外界報告。