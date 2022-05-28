矽品支持「孤老端午防疫關懷禮」，共捐贈3000顆肉粽、1000組茉草淨身皂等，陪長輩提前歡度佳節。（華山基金會提供）

疫情影響經濟，矽品愛心不減支持「孤老端午防疫關懷禮」，共捐贈3000顆肉粽、1000組茉草淨身皂，並提供小朋友彩繪的100份卡片等，由華山基金會站長與矽品義工代表一起送愛心到林奶奶與賴阿公家，伴兩位長輩提前過端午；兩位長輩雖都是重度視障，但聞到香氣滿溢的粽子都很開心。

林奶奶與賴阿公的笑容，讓人無法察覺他們經歷過的悲痛。林奶奶過去丈夫家暴，她含辛茹苦地養育3兒長大。但命運多舛3個兒子在20、30歲時因禍或疾病往生，林奶奶傷心欲絕，哭得雙眼近盲、喪失活著的勇氣。直到林奶奶經人介紹認識同樣重度視障的賴阿公後，才重得心靈倚靠。

世事難料，賴阿公的兒子因婚姻不睦，2017年帶著4歲與9歲的兒子自殺。幸好相同境遇的兩人，互相扶持生活，讓傷痛隨時間淡化。華山站長自2017年服務兩位近雙盲、低收長輩，以關懷陪伴提供生活物資不斷地服務，並鼓勵他們多參與活動讓生活更快樂。

華山基金會自民國88年成立，為三失長輩（失依、失能、失智長者）提供免費到宅服務（訪視、護甲、陪醫等），在台澎金馬服務近3萬位弱勢長輩。老人服務期待更多善心人士共襄盛舉，期盼「鄉親助鄉親」，歡迎加入關懷行列，支持華山照顧弱勢長輩，『幫助一個站，守護100個老人』。