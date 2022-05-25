佳里獅子會贊助北台南家扶中心佳里服務處端午粽及口罩。(北台南家扶提供／劉秀芬台南傳真)

華山基金會下營站25日與下營區公所共同舉辦「端午節不孤單，粽心傳愛」關懷活動。(下營區公所提供／劉秀芬台南傳真)

華山基金會下營站25日與下營區公所共同舉辦「端午節不孤單，粽心傳愛」關懷活動。(下營區公所提供／劉秀芬台南傳真)

北台南家扶中心佳里服務處扶助大北門區230戶弱勢家庭，今年端午愛心粽數量順利募足；下營華山基金會的端午關懷禮盒，募集過程比往年辛苦，以前大筆企業捐贈戶，今年未見蹤影，都是小額的個人捐增，基金會只好進行義賣活動，才湊足今年78戶所需端午關懷禮盒。

家扶表示，新冠肺炎疫情爆發以來，自1995年起不間斷的包粽活動已經停辦兩年，今年初因防疫措施漸鬆綁，3月起志工們就滿懷熱情開始積極籌備，豈料近期確診人數節節攀升，為避免染疫風險，只好比照前兩年，直接採購粽子，也順利籌到2300顆愛心粽經費，提供每戶家庭10顆愛心粽。

今年適逢佳里獅子會40周年大會因疫情取消，將活動經費轉助公益，25日由獅子會40周年籌備委員會主委戴榮吉、執行長林坤旺及佳里獅子會公益基金會主委蘇清進、會長莊東朔等人代表贈送250盒一口粽及286盒兒童3D立體口罩，分享愛心給弱勢家庭。

北台南家扶主任莊淑惠表示，佳里展愛隊今年很幸運能順利募集到愛心粽經費，還有部分服務處愛心粽經費仍有缺口，待社會大眾慷慨解囊。

華山基金會下營站成立已11年，每年也配合基金會募集端午關懷禮盒，送給在地的獨老、弱勢家庭，今年雖然都是小額捐款，加上下營站義賣愛心皂、蝦餅，補足經費，不過華山全台端午關懷禮盒經費還缺5成，連常年服務捐款也較疫情前少了4成。

華山基金會下營站25日與下營區公所共同辦理「端午節不孤單，粽心傳愛」關懷活動，關懷對象有低收入戶、中低收入戶、獨居長輩共計78戶；下營區長李宗翰也親自幫忙發送端午關懷禮盒，內有粽子、麥片、麵線、口罩50入、抗菌肥皂，還有祝福卡片以及義工手做的應景香包。