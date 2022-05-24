端午佳節腳步將近，新北市衛生局針對端午必吃的粽子、鹼粽、醬料，以及製作粽子的食材與常用餡料進行抽驗，另因應網路購物商機也抽驗粽子禮盒，共抽驗107件產品，其中1件「菜脯」檢出防腐劑超標，已移請供應商所轄衛生局辦理。

食品藥物管理科楊舒秦科長表示，檢驗項目包括食品中微生物衛生標準、硼酸、甲醛、防腐劑、漂白劑、動物用藥殘留及農藥殘留等項目，共抽驗107件產品，其中1件「菜脯」檢出防腐劑「苯甲酸1.31 g／kg（標準：1.0 g／kg）」，有關違規使用食品添加物之食品製造業者，已違反食品安全衛生管理法第18條規定，可依同法第47條處3萬元以上至300萬元以下罰鍰，衛生局已命其下架回收並移請供應商所轄衛生局處辦。

楊舒秦提醒，挑選食材優先選購來源明確的食材，並且有完整包裝為佳，倘產品有異味、外觀色澤過於鮮艷或白皙應避免購買，同時呼籲業者製作環境應保持乾淨整潔，且夏日天氣炎熱，各項食材應避免長時間放置在室溫環境，容易滋生細菌，食材確實放置在冷藏溫度7℃以下或冷凍溫度-18℃以下保存，以確保食品符合衛生安全。

為讓民眾製作安心鹼粽，衛生局即日起免費發放1000份的合法食品添加物「三偏磷酸鈉」，適當添加可以增添鹼粽的韌性、保水性及保存性，周一至週五上午9時至下午5時，可至各區衛生所免費索取。