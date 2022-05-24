端午節將至，為瞭解應節物資供應情況，行政院副院長沈榮津今日召開穩定物價小組會議，責請農委會、交通部等相關部會，全力調節端午民生物資供需，維持產銷秩序，並嚴密監控相關物資市場行情，掌握物流情形，確保民生物資供應量價穩定。另鑒於近期國際原油及大宗物資價格波動，影響國內物價穩定，此次會議亦請國發會、經濟部、農委會等相關部會就重要物資預警機制及因應作為提出報告。

農委會已盤點各項應節農產品，包括糯米、香菇、花生、豬肉、鴨蛋、乾魷魚、乾蝦米等應節粽子原材物料供應情形，同時參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配市場供給，並與相關團體研商產銷機制，目前評估足可充裕供應端午節市場需求。

為穩定農產品價格，充裕供應端午節應節所需各類農產品，農委會將持續監控批發市場行情變動，且落實各項調配供應措施，以確保端午節前市場供貨量價穩定。

行政院消費者保護處今年蒐集四大賣場及四大超商之粽子型錄與檢視五大電商平臺粽價，與去年相同品項且為一般消費大眾較常購買傳統肉粽及素粽共172項，經檢視約有2成7粽子價格持平或下跌，另有7成3粽子價格上漲，不過在價格上漲品項當中，有86.3％的比例漲幅在2成以下。

整體而言，本年度粽子供應量充足，惟因受原物料波動影響，各項食材、包材、人事等相關成本上升，使粽子價格上漲。行政院消費者保護處呼籲消費者，各通路推出不同款式及價格的產品供消費者選擇，且多有預購優惠或滿額折扣，提醒消費者可精挑細選、聰明消費。

因應本土疫情升溫，網路購物訂單快速成長，使國內物流運輸貨物量大增，尤其低溫物流需求最為明顯。為保持物流順暢，交通部已建立督導及協調機制，持續掌握端午節公路貨運運輸最新情形，並適時進行協調。

受到產區氣候、塞港及俄烏戰爭等持續影響，黃豆、小麥、玉米（飼料）、奶油、沙拉油、麵粉等重要物資價格面臨較大的上漲壓力。為維持國內物價穩定及減輕業者負擔，政府已減徵重要物資稅負至今年6月底，未來將持續掌握重要物資之量價波動，並適時採取穩量穩價措施。