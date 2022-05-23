受惠高雄科技廠辦、嘉義產業園區、桃園重劃區、雙北公共工程及科技園區下單量增加，國產建材（2504）23日指出，手中訂單已滿到2023年，以目前去化速度，未來兩年業績無虞。

國產建材統計，手中預拌混凝土訂單量能見度約有700～800萬立方米。

淡江大橋八里聯外道路、淡海輕軌、大台北都會公園辰光橋、台北港南北堤填海造陸計畫等重大建設的預拌混凝土，都是由八里廠供應，其中，國產指出，光台北港防波堤填海造陸的沉箱工程，混凝土需求就高達60萬立方米。

北、中、南科學園區建廠，及周邊房市推案興建，創造預拌混凝土商機，國產指出，苗栗廠獨家供應正在興建力積電銅科新廠及新和生物科技新廠。其中，力積電第一期廠房混凝土需求30萬立方米，由國產苗栗廠與新竹廠合力供應。

陸續拿下青埔重劃區重量級指標大案之後，國產日前再下一城，取得國泰人壽站桃園車站站前廣場開發案，近7萬立方米混凝土獨家供應大單，為2023年業績再添成長動能。

台南鐵路地下化工程C214標，由國產大湖廠供應，混凝土總量達30萬立方米，目前預定2024年完工。

在南部的預拌混凝土市場，國產指出，台積電（2330）過去在南科四年蓋6座晶圓廠，帶動新市廠混凝土出貨大增，出貨量高達180萬立方米。目前台積電確定於高雄設廠，預料國產高雄廠將成功複製南科模式，未來1至2年營運呈現倍數成長。