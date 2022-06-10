在殯儀館打雜工的南投曹姓男子，與好友張男常聚餐喝酒，張多次向他借錢花用，仍拖欠1千元催討未果，曹在2020年8月間酒後，約出張男再度催討兩人爭執拉扯，曹將張甩推倒地，再連踹踢胸、腹部長達10分鐘後離去，直到清晨路人發現，將張送醫不治，一審依傷害致死罪判5年6月、二審審酌獲被害人家屬諒解，改判5年，可上訴。

張男自2020年5、6月起陸續向曹男借錢花用，仍有1千元未還，曹男多次催討未果而常爭執。曹男2020年8月12日晚間獨自在工寮內喝酒，張男與友人到場後，曹、張兩人再度因債務爭吵，張男怒嗆：「以後都不要在一起」，與友人離去。

曹男隨後返家，當晚9時再外出與友人喝酒，直到13日凌晨2時許返家，途中想起欠款一事，將張約到附近涼亭，兩人見面再爆爭執，拉扯間曹將張甩推倒地，以腳踹踢臀及背部，見張試圖爬起，更大力踹踢他的胸、腹部，過程長達10分鐘。

曹男逞凶後獨留張男離去，張頭部血腫、右鎖骨變形、肋骨骨折、脾臟裂傷及多處瘀傷等傷勢嚴重，直到清晨5時許，路人發現報警送醫不治。

警方循線訪查，得知張男生前曾與曹男見面，訪談曹時，他坦承兩人有金錢糾紛發生口角，他毆打對方後離去。

檢方會同法醫解剖鑑定結果，張男是遭頓力傷害，造成肋骨骨折、脾臟裂傷及廣泛性瘀傷等，導致出血性休克死亡，經推算死亡時間約為8月13日凌晨1時前後。經檢警勘驗相關監視器影像，估認曹行兇時間約在當天凌晨2時1分至22分，兩者時間相近、相符。

一審法官以曹男僅因1千元債務將友人踢踹致死，導致家屬受天人永隔遺憾、敗壞社會治安，審酌已與家屬和解，願分期賠償100萬元，且符合自首要件等情狀，一傷害致死罪判5年6月。曹不服上訴，二審法官以曹罹患肝硬化，已賠20餘萬元，但獲家屬諒解，改判徒刑5年。