喧騰一時的高樹鄉超商女店員挖眼案，法官依重傷害等罪一審判刑5年，消息傳到地方，鄉民議論紛紛，眾人直呼，真的判太輕了啦！這樣沒過多久，人就被關出來，身邊埋著一顆不定時炸彈，恐怕又要在恐懼中生活。

據了解，受害的潘姓女店員當時在高雄長庚接受完整專業治療，經安排多項追蹤檢查，證實無視網膜剝離併發症，且復健階段瘀青腫脹也在不久後改善，而眼窩內壁骨折重建經斷層掃描追蹤，位置和復原均良好，身體方面無虞。

當時她出院前也向外界表達謝意，感謝長庚團隊醫療服務及屏東縣政府協助後續生活，並承諾會早日返回正常生活，恢復健康漂亮的生活，同時強調「我的視力是可以看得到的，不要擔心我」，感謝大家祝福。

屏縣府在潘女出院後也啟動心理諮商輔導，從一開始的密集頻率，至今約每個月2至3次，下月將滿30次，狀況也越來越好，而潘女近日提出想要再延長10次諮商課程，縣府也承諾，會進行審慎評估，盡量滿足對方需求。

至於雇主超商業者、本來就與潘女家人是好友，這段時間也一直保持聯繫，原本期待她在身體康復後能返回職場，回復往常生活，但家人婉拒，強調目前還是以復健為主，不會急著工作。