中央銀行受財政部委託標售250億元5年期公債，最高得標利率1.08％，創逾七年新高，較4月標售同天期的0.019％，上揚6.1個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管認為，主要反應央行上周調高政策利率半碼（1碼是0.25個百分點）的結果。

根據央行公布的5年期公債標售結果，共吸引479億元資金進場搶標，投標倍數1.92倍，約是長期以來平均2倍上下的水準，得標利率續上揚，符合於市場預期。其中銀行業搶到大多數的49.4％或123.5億元籌碼，其次證券業拿走44.6％或111.5億元，保險業標得4.0％或10億元，票券業僅2.0％或5億元。

券商主管表示，上周聯準會（Fed）擴大升息3碼，我央行也再跟進升息半碼，續朝向緊縮方向不變，且就Fed會議結論，不排除7月還是會再升息3碼，全年累計升息逾10碼。央行總裁楊金龍也透露不排除再升息，代表年底前確立市場利率將持續上揚，反應在這次5年期公債得標利率上揚。