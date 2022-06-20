港股恒指20日開低0.6％，隨後翻紅。截至午間收盤，恒生指數漲0.16％，報21,109.16點。國企指數漲0.08％，收7,372.17點。紅籌指數漲1.36％，收3,735.1點。

恒生科技指數跌0.48％，網易跌7.68％，京東跌2.91％，快手跌1.74％。

概念股方面，大陸物業管理股上漲，碧桂園服務漲12.32％，融創服務漲11.61％，建業新生活漲12.04％。

大陸房地產上漲，禹洲集團漲13.33％，正榮地產漲11.11％，合景泰富漲11.22％。汽車股上漲，小鵬汽車漲12.81％，蔚來漲9.85％，理想汽車漲4.58％。

另外，近日成功轉型直播帶貨、話題十足的教育機構新東方在線則跌22.72％、報19.32港元。主要是新東方在線於上週股價狂漲，大摩6月15日和16日分別瘋狂賣出近7,200萬股獲利了結，目前持股只有108萬股，基本是清倉式減持。由於多空對沖，招商證券最新將新東方線上評級下調至中性，目標價26.7港元，但仍高於現在股價。