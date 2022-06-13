4年前擔任空軍第五聯隊上尉軍官的邱姓男子，利用辦理發包花蓮機場相關地籍圖套繪的機會，將軍方匯入到他帳戶要支付給廠商的8萬4000元侵占，最後廠商索討，他的姑姑才代還這筆公款，最高法院依現役軍人犯侵占公有財物罪將他判刑5年，褫奪公權2年定讞。

2018年10月邱男負責辦理「花蓮機場禁限建管制範圍地籍圖套繪」工作計畫，申請地籍圖、禁限建範圍地籍圖套繪及成果圖製作，邱委由一家國土測繪有限公司製作，廠商估價本案計畫所需費用為8萬4000元，邱也上簽辦理本案計畫並申請墊借款。

第五聯隊匯款給邱男後，他將錢提領出來，辦理驗收後廠商將發票交與邱，由邱申請結報及歸墊墊借款，但邱向廠商謊稱，須待花蓮縣政府同意繪圖後才支付款項，隔年廠商向第五聯隊發函催討計畫款項，邱才委由其姑姑匯款給廠商。

案經憲兵指揮部花蓮憲兵隊移送，檢方偵結起訴後，一審花蓮地方法院依現役軍人犯侵占公有財物罪將邱男判刑5年6月，二審花蓮高分院考量他坦承侵占犯行，且犯罪所得已匯付予應受款人，改判刑5年，上訴後，最高法院駁回確定。