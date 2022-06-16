潮品集，蟹黃燒賣。（台北神旺大飯店提供）

伯品廊，歐風主菜熱食位上無限饗。（台北神旺大飯店提供）

伯品廊餐檯，鮮切生魚片。（台北神旺大飯店提供）

適逢618年中促銷大戰正如火如荼開打，各大百貨與電商平台也紛紛祭出各項優惠，提升消費買氣，台北神旺大飯店也集合館內各餐廳，即日起至7月31日期間，推出中、西與日式料理吃到飽優惠專案。

以精緻日本創作懷石料理聞名的4樓「澄江」餐廳，藉由師傅的巧手將日本進口的生鮮食材輔以細膩烹調手法，讓消費者以不到千元的價格就能品嚐到色香味俱全的「職人日料點到飽」，主打專人位上服務，超過35道日料包含生魚片、握壽司、唐揚熱食自由任選，現點現做，愜意享受和食之美，另有頂級莫凡彼冰淇淋、精選飲品無限享用，自推出後就好評不斷，另有「618一日限定」專屬優惠，壽星本人只要618元，下殺64折起，同桌享85折優惠；名字中有「旺」、「澄」、「江」亦可享有雙人同行消費「職人日料吃到飽」加即贈「日式焗烤龍蝦半隻」，價值680元。

老字號潮州餐廳「潮品集」推出「潮饌港點吃到飽」優惠專案搶客，超過40款菜色吃到飽，不論平假日，每人880元；伯品廊「經典歐風自助餐」，兩人同行即享第二人半價，優惠下殺77折起。