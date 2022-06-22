高雄萬豪酒店皇怡咖啡廳的金曲獎在高雄 Canape套組，大受民眾歡迎。（柯宗緯翻攝）

漢來美食餐飲集團旗下品牌PAVO餐酒館，7／1～7／3憑金曲獎相關證明票根(如金曲獎頒獎典禮門票、演唱會門票等)，即享全品項啤酒買一送一優惠。（柯宗緯翻攝）

邁泉豬排等知名美食店家推出金曲相關優惠活動。（柯宗緯翻攝）

第33屆金曲獎睽違17年，將在7月移師高雄。高市觀光局網羅全市近百家業者優惠，製作懶人包優惠好康及推薦遊程。業者搶搭「33」商機，身分證有2個3就有免費放送美食，或入住五星飯店3333元。觀光局盼在疫情稍為緩解之際，助攻業者衝出一波業績。

金曲獎相關活動從6月底橫跨7月初，頒獎典禮7月2日在高雄巨蛋隆重登場，「金曲國際音樂節」則在6月24日至26日，首度在高雄流行音樂中心登場，高雄萬豪酒店被列為指定酒店。

觀光局指出，金曲獎為高市的旅宿業帶來龐大住宿及觀光人潮，大部分業者訂房狀況都已近客滿，想追星的民眾務必加緊速度訂房，金曲系列活動在夜間舉行，推薦大家白天可先順遊高雄景點及品嚐美食。

觀光局網羅全市近百家業者優惠，在高雄旅遊網製作「喜迎金曲33高雄觀光懶人包」專區，提供超值吃喝玩樂資訊。萬豪酒店即日起至7月2日，配合金曲獎推出特色金曲餐點，如皇怡咖啡廳的金曲獎在高雄Canape套組，大受民眾歡迎，而館內其他餐廳還有金曲手捲、高雄港風金曲33海鮮龍蝦燉飯及金曲33乾式熟成安格斯火焰戰斧肋眼牛排雙人套餐、金曲33創意調酒等金曲餐點等您來嚐鮮。

漢來美食餐飲集團旗下品牌PAVO餐酒館，7／1～7／3憑金曲獎相關證明票根(如金曲獎頒獎典禮門票、演唱會門票等)，即享全品項啤酒買一送一優惠；漢來上海湯包夢時代店，自7／1～7／15推出當日內用消費，即享芋泥燕麥珍珠露買一送一優惠。

邁泉豬排、胡椒廚房、樁涮、元町家等知名美食品牌高雄分店，自6月23日至7月3日止，也推出金曲33歌王歌后預測趣味活動，身分證對中2個「3」可獲店家加贈美食，有干貝、豬排等好料。

住宿方面，高雄寒軒餐旅事業集團旗下三店門牌號碼巧妙的都是33號，與今年第33屆金曲獎有著共同的像是幸運數字，寒軒集團兩店特別推出「金曲33住33」優惠，寒軒國際家庭房入住只要3333，高雄商旅雅緻家庭房優惠2333，另外漢來大飯店、晶英國際行館、高雄洲際酒店等也有相關優惠活動。

百貨商場及觀光業者也霸氣加碼許多優惠方案，如漢神巨蛋購物廣場，也呼應加碼推出金曲優惠，如DECORTE、KOSE等保養品專櫃，出示金曲獎入場憑證送體驗組化妝品，OSIM專櫃提供憑金曲獎參加票根或識別證，至櫃上體驗即贈OSIM果凍萬用袋一個。

漢神百貨本館店6／24～7／3日，憑金曲系列活動參加證明、高雄住房卡及大眾運輸搭乘證明，即可至4樓卡友中心，免費兌換限量乾洗手及可口可樂，6／24～6／30憑當日不限金額發票或漢來飯店住房卡，即可享館內星巴克飲品買1送1。

鈴鹿賽道樂園也推出購買999元點數券，可體驗1500元等值的娛樂設施；棧貳庫、大港倉共同推出「棧貳相挺金優惠」金曲獎優惠活動；其他如香蕉碼頭、裕賀牛觀光工廠、彪琥台灣鞋故事館、台灣滷味博物館、中外餅舖棋餅文創館、宏裕行花枝丸館等店家，都有好康分享給旅客，觀光局都已刊登在優惠專區，要來高雄追星的民眾可多加利用查詢。詳洽https://khh.travel/zh-tw/event/news/4553。