為促進台灣農業永續發展與實現零飢餓目標，農委會6月13日起首賣限量1000份的60元台灣鯖魚便當，提供給有需要的民眾購買。

幸福餐盒均採用臺灣安全優質農漁產品，其中台灣鯖魚是農委會漁業署與海漁基金會共同輔導的臺灣第一支永續海鮮，榮獲「海洋之心生態標章」金級漁業認證，另一食材係採用獲得「動物福利標章」的平飼雞蛋。農委會表示，推出幸福餐盒是希望讓面對物價上漲壓力的民眾、尤其是剛出社會的新鮮人，面對大都會區的經濟壓力時，有更多的選擇性，且透過餐盒，不僅補充國產優質蛋白質，也能認識臺灣安全營養的在地食材，讓更多人能元氣飽滿。

海漁基金會林愛龍執行長表示，參加幸福餐盒製作的單位包括許多弱勢團體的庇護工場，包含喜憨兒庇護工場、育成蕃薯藤-忠孝庇護工場、糕菲庇護工場、勝利廚房等，創造生產環境、消費者及弱勢團體三贏。幸福餐盒雖然只賣60元，但烹調過程絲毫不馬虎，且餐盒內食材皆採用安全優質國產食材，13日起在台北、新北、基隆共17處「幸福元氣站」供應1000份。