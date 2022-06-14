中國大陸日前以藥物殘留(孔雀石綠)為由全面禁止我石斑魚輸入，農委會因此提出延養、促銷、加工等3支箭因應，農委會今日透過臉書呼籲民眾掏錢挺石斑，但遭民眾砲轟早該用心經營內銷，結果事到臨頭卻要民眾為此埋單，加上石斑魚單價高、不好處理，以及對藥檢的疑慮，實在買不下去。

根據農委會統計，2021年我國石斑魚外銷量約6681公噸，產值約新台幣16.81億元，其中出口國以中國大陸(佔外銷量91％，占全年產量36％) 、香港、美國、日本及紐澳等國為主。

因應石斑魚銷陸受阻，今年預計要處理的石斑魚約3600公噸，農委會加強拓展漁產品銷售通路，內銷目標為1600公噸；今日稍早於臉書貼文呼籲民眾揪團買國產石斑挺漁民。

民眾陳小姐指出，從鳳梨、釋迦到石斑魚都要民眾掏腰包支持，但就是因為石斑魚貴，也不是餐桌上的必須菜色，藥檢報告也應該公布，好讓消費者放心。

民眾洪小姐說，農委會早就應該好好規劃養殖漁業的市場，而不是整天激起民眾情緒來救產業，「鳳梨的價格還買得下去，愛國石斑農委會要怎麼說服大家來買」？

民眾康先生說，傳統市場還是買不到，只在大賣場銷售，被少數盤商、大賣場把持，價格還是很貴。

漁業署副署長林國平表示，對岸檢出禁藥的有2運搬船，源頭來自3家養殖場，第一時間已派人去3家業者進行調查，目前結果還未出爐，已對業者實施移動管制。

林國平說，這3家業者與今年初被大陸公布檢出的2家業者沒有重複，年初的2家在檢驗後是沒問題的，這3家業者的檢驗報告出爐後會盡快與大家公布。