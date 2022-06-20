大陸宣布13日起暫停輸入台灣石斑魚，日本最大的漁業養殖業者「林養魚場」董事長林慎平為報答台灣319福島大地震救災恩情，表示願意引進石斑魚，喊話「讓我們來幫忙吧！」。高雄市長陳其邁20日特別感謝林慎平，表示正與高雄、屏東養殖業者積極聯繫中，希望能配合需求供貨。

日前日本《產經新聞》登出了當地養魚業者喊話「讓我們來幫忙吧！」表示願意協助台灣的石斑魚養殖業者輸日的，該文經日本產經新聞支局長矢板明夫轉載發酵，文中特別強調，牽線者就是日本最大的漁業養殖業者－林養魚場（福島縣）的董事長林慎平。

林慎平表示，2011年東日本大地震後，台灣各界給受災的福島縣等地積極捐款，他非常感恩，一直希望有一天能報答這份恩情，已經有幾家大型的壽司連鎖店表示、有興趣接受台灣的石斑魚。

陳其邁說，石斑魚高價值魚種，肉質鮮美，在日式料理、西式料理，都可以成為餐桌上美味佳餚，就多元國際市場來看，日本市場有非常大的空間；另外，還有主力「穆斯林市場」，近幾年除全面改善養殖環境，市府也積極在做「清真認證」。

陳其邁表示，台灣石斑魚在台灣市場約26、27％，大陸市場占比大概一半，對於這次的衝擊，養殖漁民也覺得非常冤枉、難以接受。目前市府積極擴展國內外市場，全力輔導養殖漁民，希望能從原來美國、加拿大，逐步擴大到整個國際市場，很多日本朋友對台灣石斑魚也非常喜歡，也是潛力非常大的市場。