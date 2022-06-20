鳳梨釋迦、石斑魚陸續遭中國大陸禁運，台東縣長饒慶鈴說，她同意中央將台東的鳳梨釋迦外銷到其他國家，但是有點太樂觀，她質疑，台東的鳳梨釋迦每年95％銷大陸，中央真的要放棄嗎？把部分雞蛋分攤到其它地方時，中國大陸這個籃子不應輕言放棄，兩岸應該針對農漁產品問題坐下來談。

饒慶鈴今天接受電子媒體訪問時表示，去年中國大陸暫停進口台東的鳳梨釋迦後，農委會說要輔導轉型及外銷到其他國家，有點太樂觀，因為鳳梨釋迦的保鮮期較短，外銷需要相當大的冷鏈系統及冷凍倉儲，還有關稅等問題，不可能短期內完成，農委會說1年內要拚外銷，是天方夜譚。

她說，非常同意中央要把鳳梨釋迦賣到更遠的國家，但是中國大陸有95％的通路，重度倚賴的大陸市場，說放就放嗎？這樣聰明嗎？站在台東縣政府的立場，在把部雞蛋分攤到其它地方時，也希望保有中國大陸這個籃子，而且大陸禁運的理由是農藥殘留，不如趁此機會讓台東的鳳梨釋迦零檢出，自己把品質顧好，如果中國大陸能幫忙把關食安，台灣為什麼要放棄這個市場。

饒慶鈴說，她曾多次當面向陳吉仲提到，雙方一定要針對「農藥檢出」來談，不要一下子就掉到意識型態的陷阱裡，「先顧腹肚，再來顧佛祖」，農民的生計對縣府而言才是最重要的，也才是1個負責任的政府該做的事。

對於年底選戰可能會面對綠營的劉櫂豪或賴坤成，饒慶鈴說，劉、賴兩人各有特色，個性也完全不同，劉非常理性、會把事情講清楚，賴則比較容易跳TONE，感性多於理性，有時候也很「盧」，兩人在地方都有各自支持的群眾，不論民進黨最後推出誰，她都會努力去爭取更多的每張選票。