農委會自去年起推動「稻作四選三」政策，造成誤解，立委陳素月8日緊急邀集農委會下鄉辦理說明會，農民出席踴躍。（陳素月提供／吳敏菁彰化傳真）

近來稻農瘋傳二期稻作要強制休耕，否則將被取消繳交公糧資格，事實上是因農委會自去年起推動「稻作四選三」政策，造成誤解，立委陳素月8日緊急邀集農委會下鄉辦理說明會，農民出席踴躍，農委會強調，沒有強制休耕，仍可進行二期稻作，只是公糧不予收購。

近年來因稻米生產過剩，公糧收購價格高於市價，公糧每百公斤2600元，市價只有2300元左右，農委會去年起推動新政策，兩年四期稻作，公糧只收購三期，不少老農都靠政府公糧收購，才維持基本的生計，不免都慌了手腳。

埔鹽陳姓農友指出，政府推動「稻作四選三」，鼓勵農民改種甜豆等蔬菜作物，事實上這些作物價格都不好，轉作這些蔬菜根本沒有多少收益。

立委陳素月接獲農民心聲，邀集農委會下鄉和農民面對面，農委會8日在彰化縣排定南、北彰兩場說明會，立委陳素月主持社頭場次、立委黃秀芳主持芬園場次。

農委會指出，俄烏戰事，國際黃豆、玉米與小麥等大漲，今年鼓勵稻農轉作飼料玉米契作，今年6月1日起受理農民登記。栽植飼料玉米，每公頃收成13.5萬元，較休耕多出3倍。

陳素月指出，農村人口年齡老化，稻田現今多是老農耕作，接獲消息都氣憤難平，畢竟都習慣種稻了，許多農民仍不清楚資訊，需要多輔導，並讓農民提高收益。

農委會主委陳吉仲強調，沒有強制休耕，只要配合一次轉作或休耕，仍可繼續繳交三次公糧，並不會取消農民繳交公糧的資格。並指出減少公糧收購以後，轉作可以有更好收益，不轉作，稻米由民間收購，價格也會比以前提高。