受連續降雨影響，導致台南市後壁區大豆子實發芽、腐爛及發霉，受損嚴重。（李宗翰服務處提供／張毓翎台南傳真）

受連續降雨影響，導致台南市後壁區大豆子實發芽、腐爛及發霉，受損嚴重，市府13日現場勘查發現損害程度達到災損救助標準，14日提報農糧署爭取列入現金救助及低利貸款災區。

5月連日豪雨發威，台南市後壁區大豆傳出災損，農政單位接獲農民反映後，5月中旬實地現勘，不過勘查小組認為，有些大豆田區是農民沒有做好田間管理，並不符合天然災害救助資格。孰料進入5月下旬，降雨天氣依然頻繁，認真管理的田區，也傳出嚴重災損，農政單位重新辦理會勘。

市府農業局農務科表示，昨日邀集台南區農改良場、農糧署南區分署及區公所等單位組成勘查小組，前往後壁受災的大豆田區勘查，發現受連續降雨影響，大豆子實發芽、腐爛及發霉，損害程度達20％以上，符合天然災害現金救助標準，今天依勘查結果提報農糧署，爭取給予農民現金救助及辦理低利貸款。

市府農業局農務科說，農民若有災損，請主動向土地所在地公所通報，以利加速勘災作業，協助農民早日復耕生產，以維護權益。另外，農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。

市府農業局農務科提醒，後續如經農委會公告辦理救助，市府會立即發布消息，請農民記得在公告受理申請救助期間內，連同申請文件送土地所在地公所備查，作為災損認定之佐證參考資料。