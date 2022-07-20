美國好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的官司在日前宣布勝訴後，他便積極重啟演藝事業，除了即將推出新專輯外，也傳出他將演出新電影。近期恢復自由的他，與音樂人好友傑夫貝克（Jeff Beck）一同舉辦巡迴演唱會時，卻被人發現他身旁多了一位「紅髮美女」，引起網友熱烈討論。

強尼戴普近期隨著好友傑夫貝克一同前往義大利進行巡迴表演，而打贏官司後人氣再度爆棚的他，走到哪裡都受到大批死忠粉絲歡迎，遇到粉絲要求簽名合照他也來者不拒，即使女粉絲要求相擁、親嘴，也都滿足對方要求，親民程度讓人相當驚訝。

不過，眼尖粉絲發現只要強尼戴普一出現，身邊都會出現一位紅髮女子，就連強尼戴普上台開唱她也會在一旁耐心等候，而看過她網友認為，她的外貌雖不像前妻安柏赫德（Amber Heard）那樣艷麗，也不像他前女友薇諾娜瑞德（Winona Ryder）那樣仙氣爆棚，但散發獨特氣質還是令不少人多看幾眼。

隨後，外國媒體《TMZ》曝光該名女子的真實身分，根據報導這名女子其實是強尼戴普的法語家教，因強尼戴普日前接下電影《杜巴利夫人》，並在其中飾演「法國國王路易十五」一角，由於得用流利法語演出，他為了精進語言實力，特別請了家教在旁隨時教學，不過沒想到他連巡演也帶著家教，讓人不免懷疑兩人的真實關係。