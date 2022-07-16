66歲女藝人陳美鳳出道多年保養得宜，顏值凍齡身材火辣狀態絕佳，被譽為「台灣最美麗的歐巴桑」，演出時的華麗造型更獲封「百變女王」，日前曾穿開深V亮片禮服辣走金曲獎紅毯，邊走邊脫下香奈兒大衣，成為全台矚目焦點，近日她曬出私服生活照，披著一件白色睡袍，底下露出招牌大長腿，同樣驚豔。

陳美鳳日前在臉書罕見曬出素顏照，只見她戴著眼鏡，側身對著陽台花草澆水，一頭秀麗長髮披散在肩，陽光曬在她身上時，身穿白色蕾絲睡袍的她，平靜注視著遠方美景，也在衣服下襬開岔露出大長腿，一身優美S曲線在強烈陽光照射下若隱若現，並說道：「好天氣～好心情～樣樣好」，看似心情相當不錯。

陳美鳳坐在陽台澆花曬太陽，白睡袍露出驚人大長腿。(圖/陳美鳳 FB)

不管有無化妝的陳美鳳在粉絲心中都很漂亮。(圖/陳美鳳 FB)

而陳美鳳也透露自己很愛曬太陽，為此曾經說過：「陽光是濾鏡」。原來懂得美的她早多次讓太陽光進到鏡頭之中，不久前她也曾曬出一身綠的典雅套裝，畫面中，陳美鳳站在大樓外街道感受自然陽光，對照起睡袍照，身材給人優美的觀賞體驗，不過其實只要有陳美鳳在，便有性感存在。

網友們眼見陳美鳳如此耀眼的體態，也紛紛佩服起她的凍齡外表：「怎麼會這麼少女啊～～～」、「不論何時何地都很美哦」、「妳的美麗濾鏡是多餘的」、「好有氣質好漂亮！」、「台灣第一美魔女女神」、「澆花也可以這麼美哦」、「性感身材漂亮好風景」、「阿姐駕馭的很好超迷人的」、「這一身綠只有美麗的妳才適合」。