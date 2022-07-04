第33屆金曲獎在上周六（7月2日）於高雄巨蛋舉辦，當晚星光大道及頒獎典禮高峰都落在陳美鳳上，她壓軸走上紅毯的收視率為3.06，收視人口數為66萬4千人，其次則為韋禮安2.87，收視人口為62萬3千人，第三是蔡健雅與媽媽在紅毯上受訪，收視率為2.82，收視人口為61萬2千人。

頒獎典禮的最高為陳美鳳、蔡昌憲頒發「最佳台語專輯獎」，收視率為4.88，收視人口為106萬人，第二高峰為「最佳台語女歌手獎」得獎者江惠儀上台領獎致詞，收視率為4.77 ，收視人口103萬6千人；第三高點落在「最佳編曲人獎」黃少雍上台領獎致詞，收視率4.22 ，收視人口91萬7千人，其次「最佳作曲人獎」Hush 上台領獎致詞與「最佳演唱組合獎」新寶島康樂隊上台領獎致詞，收視率皆為4.22。

表演節目方面，由艾怡良、徐佳瑩合體，演唱〈Forever Young〉、〈身騎白馬〉、〈我這個人〉、〈你敢不敢〉等曲，收視率為4.26，收視人口為92萬6千人；第二落在甫獲「最佳新人獎」的珂拉琪表演「葬予規路火烌猶在」；頗具討論的林宥嘉 「給小孩＋怪獸＋稍息立正站好＋ㄘㄨㄚˋ冰進行曲＋豆豆龍」組曲，收視率則是3.37，收看人口為73萬2千。