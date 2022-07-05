比漾咖啡、選物澎湖櫃位陳列。（比漾廣場提供）

義大利24Bottles斐粉天堂輕量冷水瓶500ml。（比漾廣場提供）

新臺澎三種口味蕎麥薄燒。（比漾廣場提供）

比漾廣場線上內容百貨店－beyond beyond編輯台，以「致青春澎湖──自由．無畏．做自己」為主軸，規劃夏日專題，看好澎湖有絕美的祕境、溫暖的人情、美味的吃食，加上奇幻的傳說等，這回不必搭飛機，來新北永和比漾廣場即可暢遊澎湖。

beyond beyond共分為3個單元講述澎湖主題，一是長大後離鄉的澎湖人回憶青春，二是正適合當下累積青春回憶的景點行程，最後提到土地的青春，關於澎湖這座島嶼曾發生的有趣故事。例如旅遊作家下港女子前往侯孝賢導演《風櫃來的人》電影中的名場景，攝影作家食癮，拾影在花火節發生的心動回憶

，癮餐廳、068小吃部等景點，還介紹了澎湖手路菜、帆船之旅與宮廟朝聖等豐富內容，透過各種

不同角度傳達澎湖主題，每篇文章末段更藏有筆者推薦私房景點的神秘彩蛋。

此次主題也利用線上線下串接優勢，推出澎湖冷凍海鮮來比漾咖啡、選物櫃位取貨，單件即免運，更網羅如新臺澎、信興名產、美淇食品、泉利餅舖多家知名店家商品，線上輕鬆就可一鍵下訂。

beyond beyond線上內容百貨店開站滿1年，夏季迎來全新升級2.0版，以先前網羅近4000多項商

品為基礎，推出不同客群所需的選品推薦，並積極與公益團隊合作，其中產地到長輩餐桌的新鮮蔬

菜箱價格優惠，更同時參與銷售每10公斤就回饋1公斤蔬果的共餐計畫，邀請一起支持小農、送愛心給獨居年長者。

beyond beyond「澎湖展」活動時間：線上、線下即起至8／15(一)