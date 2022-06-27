小編今天（27日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮目標價遭美系外資腰斬下修至70元（原先目標價為160元），引發投資人關注，但有專家認為，該報告有3項觀點與實際狀況並不相同。

【1】長榮每股淨值 有望飆破百元

長榮即將在29日除息，每股配發17.99元現金股利，第三季還會進行減資六成的交易。由於花旗環球震撼式報告，喊賣出長榮，目標價狠給70元，投資人陷入天人交戰。法人指出，從長榮現金流量高達2,100億元、今年每股淨值有望飆破百元等優勢，細究報告有三大不合理之處。

【2】外資送暖 喊買台積電

台積電股價跌破500元大關後持續破底，全球市值排名下滑至第13名，然24日台積電ADR大漲2.14％，有利台積電重新挑戰500元整數關卡。瑞銀證券持續看好高效能運算（HPC）與3奈米製程市占擴張優勢，重申850元高水準股價預期，送暖來得及時。

【3】電價今拍板 均漲幅至少5%

暌違四年，電價確定要漲！經濟部27日將召開電價審議委員會，據悉，台電提出平均漲幅5％、8％、8％以上三種腹案供審議委員會討論，最大原則是兼顧穩定物價照顧民生，住宅擬1,000度以下凍漲，約97％住宅用戶不受影響。

【4】弱台幣 外銀揭三大因素

新台幣兌美元今年來貶幅6.87％，外銀經濟研究部門分析，2022年來的「弱台幣」有三大因素：一、外資匯出為亞洲最多；二、貿易順差減少至五年新低；三、日圓疲軟對新台幣造成壓力。

【5】14檔物美價廉 三大法人連日買

美加速升息，市場擔憂經濟陷入衰退，導致台股跟隨國際股市大幅回檔。投資專家指出，目前評價面具逢低承接機會，但須搭配產業前景、籌碼動向為選股重要觀察指標，挑選14檔股價淨值比（PB）來到近期低點、三大法人連續買超，且5月營收雙增的個股，包括長榮鋼、仁寶等，有望續獲中長期布局買盤青睞。