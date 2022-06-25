猴痘（monkeypox）病毒是什麼？

一份葡萄牙研究發現，猴痘（monkeypox）病毒出現了比過去病毒還要多的突變，顯示猴痘病毒似乎正在「加速突變」。

美媒「新聞週刊」（Newsweek）報導，葡萄牙研究團隊5月底在國際學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）發表成果，研究人員一共蒐集、研究15個猴痘病毒序列，並且重建這些病毒的基因數據，當中多數病毒是在葡萄牙當地蒐集的。

研究發現，和2018、2019年的猴痘病毒株相比，這次研究的猴痘病毒株多達50種遺傳變異，研究指出，考量到先前對猴痘病毒突變速率的預估，在這批病毒中發現的突變可說是超乎預期，是先前的6至12倍之多，這些明顯的遺傳變異顯示猴痘病毒已經「加速進化」。

研究人員寫道：「我們的數據揭露病毒持續進化及潛在人類適應等線索。」他們也提到在病毒上辨識出能夠與人類免疫系統互動的蛋白質，不過強調後續仍須有更多研究來斷定蛋白質對病毒適應人際傳播的影響。

研究共同作者、葡萄牙國家衛生研究院（National Institute of Health）基因與生物訊息部（Genomics & Bioinformatics Unit）主管戈梅斯（João Paulo Gomes）指出，目前仍不清楚這些突變是否提升病毒在人際間的傳播能力，「我們並不清楚，我們只知道這額外的50個突變出乎意料。」

他說：「考量到這個2022的猴痘病毒有可能是2017病毒的後代，通常會預期5至10個突變，而不是50個。」他希望後續的研究能夠進一步了解現在的病毒是否有更強的傳播能力。

未參與這項研究的曼徹斯特大學（University of Manchester）病毒學教授瓦萊利（Pam Vallely）指出，這批猴痘病毒中的多數突變都是一種可能由稱為APOBEC3的人體防禦機制引進的特定類型，透過對病毒引進突變以讓病毒無法適當運作。

不過他說，顯然這些突變並沒有讓病毒無法生存，甚至可能進一步協助病毒適應人際傳播，他強調還需要更多研究來佐證。