菲律賓呂宋島附近地震 規模6.0 03:592022/07/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲律賓呂宋島附近地震 規模6.0。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國地球科學研究中心（GFZ）表示，菲律賓呂宋島（Luzon）附近今天發生規模6.0地震。 路透社報導，德國地球科學研究中心說，這次地震震源深度10公里。（譯者：楊昭彥）1110701 BDEW籲德國把風力發電用地比率目標提高一倍 新聞網遭勒令關站 菲媒體環境再惡化 太平島連續實彈演習 菲抗議非法 #菲律賓 #呂宋島 #德國 #科學研究中心 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菲律賓派任部長級駐台代表 外交部：期盼各項議題合作 12:202022/06/30 政治 太平島實彈演習引發菲國抗議 外交部：我國有權例行操演 23:432022/06/28 政治 《國際經濟》德國5月零售銷售微升 食品苦哈哈 15:492022/06/30 財經 G7公報劍指中國 關切台海和平 04:102022/06/30 全球財經 小馬可仕就職菲國總統 股市不給面子 21:432022/06/30 財經 時論廣場》五一建州 光怪陸離（施正鋒） 18:432022/06/30 時論廣場 破百歲仍要為暴行負責 前納粹集中營看守被判5年 09:012022/06/29 國際 德國妥協 歐盟2035確定向燃油汽車說再見 14:052022/06/29 國際 菲執意關Rappler網站 杜特蒂卸任前新聞自由受挫 16:172022/06/29 國際 《國際金融》前景蒙塵 歐股轉跌 15:592022/06/29 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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