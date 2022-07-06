互動式的透視台灣斷層—地震關係模型。（車籠埔斷層保存園區提供／陳淑芬台中傳真）

台灣位於板塊交界處，地震頻繁。科博館車籠埔斷層保存園區、國家災害防救科技中心合作推出「災防小先鋒，斷層知識通」特展，展期即日起至2023年10月1日。科博館館長焦傳金表示， 921大地震迄今已23年，對台灣民眾仍是難以抹滅的記憶，歡迎民眾一起來找「離家最近的避難所，在哪裡？」。

發生在1999年921大地震重創全台，釀成2千多人罹難、上萬人受傷。焦傳金表示，台灣位於板塊交界處，腳底下住著一隻經常翻身的地牛，車籠埔斷層保存園區保存世界級斷層地質剖面景觀，國家災害防救科技中心更提供優質設備與展示內容，建立Line官方帳號可供即時查閱鄰近避難所位置、防災路線等災防資訊。

車籠埔斷層保存園區策展人鍾令表示，特展透過互動式的透視台灣斷層—地震關係模型，展現台灣的大地震與斷層活動，並展示「民生公共物聯網－防災知識及科技成果互動學習，藉由建置智慧生活服務系統，協助全民面對環境變化帶來的挑戰。

國家災害防救科技中心主任陳宏宇則說，自地球誕生以來就存在板塊運動現象，台灣位處環太平洋地震帶上，與日本、菲律賓、美國及拉丁美洲都是地震頻繁地區，要找到在地表下的斷層分布相當困難，希望民眾透過特展理解斷層對地表影響的科普知識，了解地震防災知識。

科博館表示，特展運用國家災害防救科技中心（NCDR）精心製作的互動式立體書「地震！別怕！」，將內容建構成逼真災害應對現場，讓民眾在防災情境互動空間體驗制定防災計畫、準備緊急背包到啟動緊急避難，量身打造適合自己與家人的防災指南。