由於美國時間20日美股休市，日股頓時失去方向，加上晶片與能源類股走弱，日經早盤大跌超過400點。午盤時，搶短買盤出現，日股跌幅縮小。日經收25,771.22點，跌191.78點或0.74%。東證收1,818.94點，跌16.96點或0.92%。

在日本央行17日還是維持現行超寬鬆貨幣政策沒變後，日圓20日持續走貶，往24年新低點前進。1998年，因為亞洲發生金融危機，日圓兌一美元曾來到約145價位。20日亞洲匯市早盤中，日圓曾一度貶到135.43，目前則是在靠近134.69附近遊走。

SMBC日興證券認為，開盤時因為投資人進場撿便宜，因此日股才會開高。不過，由於美股休市，日股缺少參考指標，故買氣難以持續加上量又不大，日股才又翻黑。

由於國際油價明顯下修，原油族群一度重挫8.76%，其中，帝石也收跌9.44%。

在歐美一直升息之下，科技以及成長類股後市發展堪慮，也拖累日股表現。其中，東京威力科創大跌5.2%，有機矽業者信越化學也跌6.39%。

日本運輸設備產業則受惠於日圓一直貶值，速霸陸漲0.78%，豐田汽車以及本田汽車也各自漲1.28%與0.61%。同時，大型類股軟銀漲3.03%，人力銀行業者瑞可利也漲2.39%。