日股多空交戰激烈，23日上半場平分秋色，早盤結束時收平，但下半場多方略勝，日經指數收26,171.25點，小漲21.7點或0.08%。不過，東證幾乎收平盤，為1,851.74點，小跌0.91點或0.05%。

大和證券認為，正當歐美主要市場大幅升息，導致經濟可能出現衰退疑慮時，日本卻不太一樣。就是因為日本央行一直維持超寬鬆貨幣政策，在抗疫限制鬆綁後，當地景氣已有復甦跡象。

日本製造業與服務業，在6月PMI(採購經理人指數)中有著截然不同表現。前者受到中國大陸嚴格抗疫規定所影響，因而成長趨緩。至於後者，則是新業務連續兩個月增加。因此，製造業指數降到4個月最低，服務業的則創8年半新高。

當外界有可能以每股7000日圓的溢價收購消息，傳到日股時，東芝23日早盤股價最高曾飆升6.5%，最後漲幅收斂僅剩3.54%。依東芝股價目前看來，收購溢價空間至少還有兩成。

個股中，旅遊相關業者東急漲2.49%，大日本住友製藥漲2.12%，東京海上控股漲2.61%。同時，飲料公司Sapporo以及麒麟也分別漲2.6%與1.27%。不過，住友金屬礦業卻大跌6%。