日本5月核心通膨率2.1％，連續2個月超過日本央行（BOJ）設定的2％目標，這可能給逆勢持續唱鴿的BOJ帶來壓力，重新思考當前超低利率政策是否該有所調整。

日本總務省統計局24日公布，5月核心消費者物價指數（CPI）年升2.1％符合預期，繼4月年漲2.1％創7年最大漲幅後，連續2個月在BOJ的2％目標之上。

至於5月整體CPI年升2.5％，與4月持平，同樣是1991年來最大升幅。

儘管日本通膨率破了BOJ的2％目標，日銀總裁黑田東彥及日本政治領袖紛紛喊話，指近來這一波通膨升溫，是由能源價格暫時性飆漲觸發，不會持續太久。

然部分經濟學家指出，日本通膨問題的棘手程度，恐怕超出BOJ預期。

相較美國通膨年率飆到8.6％的40年新高，日本的物價壓力溫和許多，但日本企業對於將高漲的成本轉嫁到消費者身上，不再那麼戒慎恐懼。

日本研究機構帝國數據銀行（Teikoku Databank）最近調查發現，70％的日企不是已經漲價，就是在今年4月到明年6月之間有漲價打算。

前BOJ官員、現為摩根大通首席日本經濟學家鵜飼博史（Hiroshi Ugai）說：「日企現在開始有長期背負高成本的想法。」他預期通膨率徘徊在2％左右會持續到年底，而且是萬物齊漲，不限於能源價格。

日圓匯價貶至24年低點，加劇物價上漲壓力，從食用油、洋芋片到啤酒無一不漲。周五日圓兌美元升值0.1％，來到134.9日圓兌1美元，可望中斷連續3周的貶勢，期間一度跌破136日圓價位，觸抵24年新低。

不過日銀的黑田總裁堅稱，日本經濟尚未從疫情衝擊中完全復元，貨幣政策保持寬鬆仍有其必要。近幾周來，日銀干預債市還是不遺餘力，務求10年期公債殖利率壓低在0.25％目標之下。

安永（EY）消費產業專家小林信子（Nobuko Kobayashi）表示，處理日圓貶、物價漲最好的方式，就是透過擴大需求及生產力，實現薪資持續成長。