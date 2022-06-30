今年上半年歷經股債齊跌後，滙豐投信表示， 隨著低通膨和超低利率的時代結束，全球正邁向一個通膨更頑固、利率更高，以及更動盪的經濟體，目前通膨或已接近見頂，最大威脅仍然是鷹派政策所引發的衰退，除了大陸和日本之外，亞洲股市前景將繼續集中於高質素的增長機會，大陸股市未來12個月或有正面表現亞洲固定收益的年期較短，在利率波動下提供了一些緩衝，也能提供利差及多元化優點。

2022年上半年供應鏈持續中斷、商品價格大幅飆升，以及金融狀況迅速收緊。在此背景下，滙豐投信認為宏觀不利消息及不明朗因素，伴隨估值因上半年拋售後有所改善的情況下，將令市場短期內出現區間波動的局面。儘管如此，倘若通膨降溫、加上央行採取更平和的態度，以及大陸政策帶來更廣泛支持，下半年將可迎來更好的市場表現。

滙豐投信投資長韋音如表示，全球經濟在2022年上半年受到一系列衝擊，全球股市下跌約20％，債券亦呈現超過10％的負回報率。通膨及利率飆升亦為市場帶來不確定因素。目前經濟正在轉型，低通膨和超低利率的時代快將結束，但隨之而來是更持久的通膨、更高的利率，以及更不穩定的經濟周期，這對投資者來說並非容易駕馭的情況。

韋音如強調，在亞洲，滙豐投信認為因受到疫情後重啟經濟的利好因素支持，東南亞將受惠於該地區穩健的宏觀基本面及正面的增長前景。加上大陸政策繼續寬鬆，主要城市恢復正常生活以及放寬對疫情限制，大陸股市長遠來說趨向正面。

韋音如說，「我們現在已處於大部分經濟體的最壞時刻，在利好的商品價格基數效應及初步跡象顯示供應鏈壓力正在緩和的情況下，預料價格壓力將於今年下半年緩和。總括而言，亞洲經濟體相比在縮減恐慌時期處於一個較有利位置，且亞洲地區整體政策收緊的壓力仍較成熟市場低。」

亞洲於2021年的盈利表現強勁，資產負債表上的現金水平上升，將有利今年的亞洲股息派發。亞洲股市亦受惠於股值下降，尤其在股本回報率方面。亞太區的遠期市盈率為12.1倍，而大陸在同期的市盈率為9.8倍。無論在亞太區或大陸，與美國等成熟市場相比，估值水平都較具吸引力。但由於美國經濟衰退風險增加，市場開始把亞洲盈利向下調整，即使還沒有達到美國經濟嚴重衰退的程度，但這是值得留意的風險之一。