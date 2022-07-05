菲律賓官方公布，6月消費者物價指數（CPI）年增幅度創將近4年高點，此為連續3個月通膨高於官方訂立的2～4％目標。外界預料，通膨竄高將使央行更堅定繼續升息以抑制物價壓力的決心。
菲律賓統計局周二指出，6月消費者物價指數較去年同期勁揚6.1％，主要是受到運輸、電力、食物價格攀升所致。
上月通膨超出市場預期，分析師預估中值為CPI年增5.9％。分析師認為，倘若通膨居高不下，菲律賓央行在8月18日的決策會議可能考慮一次升息兩碼。
菲律賓官方公布，6月消費者物價指數（CPI）年增幅度創將近4年高點，此為連續3個月通膨高於官方訂立的2～4％目標。外界預料，通膨竄高將使央行更堅定繼續升息以抑制物價壓力的決心。
菲律賓統計局周二指出，6月消費者物價指數較去年同期勁揚6.1％，主要是受到運輸、電力、食物價格攀升所致。
上月通膨超出市場預期，分析師預估中值為CPI年增5.9％。分析師認為，倘若通膨居高不下，菲律賓央行在8月18日的決策會議可能考慮一次升息兩碼。
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