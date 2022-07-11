由於日本大選結果顯示自民黨擴大執政優勢，日銀總裁黑田東彥又重申不排除擴大貨幣刺激，引爆日圓新一波賣壓，日圓對美元周一摜破137支撐，改寫近24年新低。分析師指出，由於全球經濟衰退疑慮升高，加上市場風險趨避，美元指數本周就可能升破108大關。

周一亞洲匯市日圓最低一度下探137.28兌1美元，改寫1998年9月以來新低，貶幅達1％。

美元對其他貨幣也全面走高，對歐元大漲0.8％，來到1.0108美元，對英鎊升至1.1944美元，漲幅同為0.8％；追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數則漲至107.66，創2002年初以來最高。

日圓最為弱勢，主因為周日參院選舉執政自民黨大勝，顯示選民贊同超寬鬆貨幣政策，政府也可望維持原政策不變。

日銀總裁黑田還再次重申，「若有必要，日銀將毫不猶豫採取擴大貨幣寬鬆措施。」

索尼金融控股分析師森本俊太郎表示，「選舉結果顯示日本民眾支持岸田領導的內閣，也確認選民認為通膨上揚的問題並不若外國嚴重，並代表黑田擔任總裁任內將維持現行寬鬆貨幣政策，將對日圓帶來下壓。」

在全球央行貨幣政策全面轉鷹之際，日銀堅唱鴿調顯得獨樹一格，美國聯準會（Fed）為了壓制過高的通膨，更已擴大升息腳步，預料繼上個月一口氣升息3碼後，本月底決策例會將再祭出同等的升幅。

本周三美國將公布6月消費者物價指數（CPI），月增率與年增率預料將分達1.1％與8.8％。

澳洲聯邦銀行外匯策略師Carol Kong指出，「由於全球經濟惡化，以及周三美國CPI數據將顯示通膨居高不下，美元指數本周可能升破108大關。」

澳洲聯邦銀行並預估，CPI開高將驅使Fed本月底例會升息3碼。

荷商安智銀行（ING）發布最新研究報告也表示，「上周五優於預期的就業報告已強化市場Fed本月底例會升3碼的預期，加上全球經濟衰退疑慮帶動的市場風險趨避，美元指數持續看升，本周跨過108點應是輕而易舉。」