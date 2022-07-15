美國聯準會積極升息對抗高通膨，令人擔心經濟衰退機率變大，但紐約曼哈頓住宅租金卻持續創新高，6月綜合各類型住宅的平均每月租金更首次升破5,000美元大關。

據房產交易商Douglas Elliman及顧問公司Miller Samuel最新報告，6月整體平均月租金年增近30％至5,058美元（逾15萬台幣）。其中公寓大樓租金中間值年增近25％至4,050美元，連續五個月創新高。5月首次升破4,000美元。

Miller Samuel執行長米勒（Jonathan Miller）指房貸利率不斷上升，讓有意置產的買家先觀望而以租代買的情況增加，令本已緊張的租屋市場變更緊張。

這類租客通常有更多預算，需要空間更大而租金更高的家庭式公寓，拉高整體租金均值，像6月3房公寓平均租金年增28％至9,469美元，但1房公寓租金年增23％至4,278美元，仍低於5,000美元均值。

米勒認為曼哈頓簽新租約數量，在夏季結束前將持續攀升而不會見頂。他說：「不考慮衰退因素，我們預期季節性需求上升，增加租金上漲壓力。」

雖然2020年初爆發新冠疫情後令曼哈頓租金下滑，但目前租金中間值與均值已收復失地並高於疫前水準。6月中間值與均值各自較2019年同期上漲14％和19％。

6月簽新約量連五個月呈月增，空屋率連續七個月低於2％，遠低於去年同期的近7％。

對於租金不斷創新高，雖然米勒認為租金不會只漲不跌，但至少在短期內租金還會繼續上漲。他預期從秋季到明年，租金大漲至某程度後，將會開始挑戰租客的承擔能力。

即使他預期租金繼續上漲的機率會高於下跌，因為目前看不出有什麼因素會令租金下跌，但他坦承聯準會持續積極升息，會給市場帶來極大不確定性。