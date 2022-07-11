根據行政院主計總處日前公布的6月消費者物價指數(CPI)，受原物料價格高漲影響，其中食物類上漲7.27％最為顯著。農委會主委陳吉仲(11)日強調，玉米、黃豆的價格已達高峰，下半年飼料價格就會回穩。

據主計總處7月6日公布資料顯示，今年6月份CPI年增率3.59％，創2008年9月以來新高，以食物類上漲7.27％最明顯，其中蛋類上漲29.11％、水果上漲25.31％；另外受飼料價格影響，水產品上漲6.99％、肉類上漲6.78％。

陳吉仲今日參加「小農加工成果聯合發表展售會」展前記者會受訪表示，站在農民角度，當飼料成本上漲時，首先農民要有一定的收入和利潤才有意願來生產，其次就要確定量的充足，即使玉米、大豆價格高漲，希望9月後能再延長營業稅減免的措施，硬質玉米也在規劃二期的大量生產。

陳吉仲指出，根據手上得到的8-11月進口玉米、黃豆價格資訊，會比現在價格高點還要低，下半年飼料成本就會開始回穩，也尊重供需主導的市場機制，並確保糧食安全無虞。

陳吉仲說，若還是因為有因為農、漁、畜產品價格上漲而被影響的民眾，尤其所得較低的消費者，農委會的「零飢餓」會滾動調整，甚至擴大規模辦理，另外過去沒有供應給社福團體社會援助米，9月將全面提供。