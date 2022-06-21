41歲王姓男子2020年7月在士林運動中心比賽籃球，阻擋李姓對手上籃害李落地時跌倒，左側前十字韌帶斷裂，被控過失傷害，士林地檢署檢察官依2名裁判證稱，王男違反「圓柱體原則」，且不是在面對對手的合法防守位置，有過失傷害罪嫌，依法起訴。

張姓裁判作證時解釋「圓柱體原則」，就是雙手與肩同寬繞一圓圈的範圍，不論是進攻或防守都不能侵入這個範圍，也就是說，上籃、防守時，球員都會往前，雙方身體會有所接觸，要謹守跳起來、落下來在圓柱體範圍，才是合法的接觸。

張更稱，依照影片看起來，王沒有依照此原則站在原地，王自認為沒有違反圓柱體原則，才會進入到李的落地範圍內違反原則。另外，孫姓裁判則稱，被告不是面對對手防守，也不是合法的防守位置。

王男否認有過失傷害的犯行，辯稱他衝到籃框下卡位，李男就往他身上跳，碰觸後就跌倒。起訴書指出，王男在李上籃後落地前，站立於李依「圓柱體規則」落下範圍，右手、右側身體及右大腿撞擊李男，導致李男受傷，涉犯過失傷害罪嫌。