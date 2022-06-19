近兩星期來，日圓取代美元成為國際匯市最熱的話題，6月來美元兌日圓匯率飆升近6%，再度出現類似於4月份時的潰敗情形，當時美元兌日圓飆升了14%。對於美元兌日圓匯率創出20年新高，渣打財富管理部首席投資辦公室指出，問題當然是來自日本央行 (BoJ)在貨幣政策上自己走自己的路，反映在貨幣市場上，美元在多重時間區間來看都處於嚴重超買，仍不改其升勢依舊強勁，實際氛圍則呈現變局的醞釀。

對匯市前景的分析，外銀現在進一步放大到全球的升息動向。渣打財富管理就指出，瑞士央行上周意外升息50個基本點，是2007年以來首度升息，「連超級鴿派的瑞士央行都開始轉向鷹派」，勢必對金融市場帶來長尾效應，影響所及會是日圓。雖然美元指數仍高居104，美元負面情緒和空頭部位明顯增加，一旦出現鷹派動作，美元兌日圓可能驟降至130或潛在中期支撐區126.35處。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，日本央行陷入國際金融的「三難困境」，實施獨立貨幣政策的挑戰越來越大，導致日本和美國國債收益率的負利差不斷擴大，日圓承受巨大（貶值壓力。一個快速的出路是讓日本央行擴大10年期日本國債的波動範圍，這種擴張應該足夠寬廣允許日圓的雙向波動，日圓匯率將不會只呈現往單邊走。

綜合分析日本與全球總體情勢，外銀認為，美元兌日圓的核心升勢可能延續，技術阻力位在135、138和140附近，若出現反向走升，首要突破是130附近支撐價位，關鍵轉折點則在126。如果本周市場了無新意，日圓匯率就在135.60阻力區上下游走。

無巧不成書，日圓匯率在6/17貶值0.05%，台幣匯率亦貶值0.05%，出現近期來台幣與日圓的聯動關係度增加。由於看衰日圓派，認為恐會自目前135貶到150，依其貶幅套用到台幣，則會自目前的29.71衝貶至32.5元，金融業主管認為，這樣估測實在太過驚人，相信央行應該在此之前已先介入干預。