「防疫女神」賈永婕自從疫情爆發後，就四處奔波送各種醫療器材，不僅體力要很好，還暴露在高風險中，近日她透露身體出現異狀，懷疑自己確診了，不過她快篩3次都陰性，隔天起床感覺完全好了，讓她直呼「依然是一線女星」。

賈永婕發文透露「被自己嚇死」，原來她最近身邊一直有確診者，加上常跑醫院，因此她格外注意自己身體狀況，沒想到20日起床時，感覺喉嚨很緊、很乾、微腫，頭也有一點重，讓她當下直覺「完蛋應該是中了」。

雖然第一次快篩結果是陰性，她仍覺得不妙，打電話給經紀人要有心理準備，而到了中午，喉嚨越來越痛，她開始狂喝水、喝防疫茶、吃維他命C，並默默取消接下來的聚會、運動等計畫，並做了第二次快篩，結果還是陰性，「但是我知道只是還沒篩出來！睡覺時喉嚨還是微痛，我就想好吧認了，只能想接下來要追那些劇」。

沒想到今天早上起床後，整個大轉折，她身體狀況和精神好得不得了，笑說「感覺直接可以來個鐵人三項」，而她快篩結果仍是「一線女星」，讓她忍不住自嘲「我到底是多麼想登台做秀」，並預告要繼續練身體了，禮拜四還有個記者會，網友見狀也替她開心，紛紛留言要她好好照顧身體。