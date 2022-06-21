曾出演《北斗風雲》、《追夢少年》、《築夢情緣》、《半生緣》等劇，與楊冪、鄧超、穎兒合作過的大陸童星邵一卜，去年10月就沒再更新微博，直到日前她的母親才透過女兒的帳號，發文控訴女兒遭到校園霸凌而輕生，差點就失去生命，但霸凌者卻沒有收斂，讓她直呼仍在「等待著姍姍來遲的屬於她的正義」。

邵一卜母親表示，女兒去年3月開始遭受校園霸凌，因為各方面表現優秀的她，引來同學的嫉妒，開始惡意用謠言來誹謗和孤立她，雖然邵一卜曾經反抗，卻換來的是變本加厲的攻擊，因為害怕母親擔心，獨自默默承受了好幾個月。

本來是只有3個同學，最後演變成13人都參與霸凌，本來霸凌者有寫過道歉信，但事後仍然沒有收斂，因此去年11月時女兒受不了，選擇輕生，女兒身體許多器官受損，所幸在醫師搶救下，歷經3個多月的醫治，才奇蹟般活了下來，但未來生活和工作都會受到很大影響，還要面臨著巨額的醫療費用。

「時至今日，我女兒被送進醫院搶救時的場景時時浮現在我眼前，7個半月了，她終於從生死一線重新回到了校園」，邵一卜母親透露她在為中考衝刺，但仍在等姍姍來遲的正義，希望透過她的實明舉報，能讓大家更關注校園霸凌。

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