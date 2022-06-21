大陸氣質女神高圓圓和趙又廷結婚8年，育有一寶貝女兒Rhea，婚後幸福甜蜜的她，保養也是相當有一套，依舊維持女神美貌和姣好身材，近日，時尚達人韓火火曬出和高圓圓的自拍照，好狀態引起熱議。

韓火火在微博曬出2張與高圓圓的合照，寫下：「十一年前的今天，我們第一次拍FB，這一拍，就拍了十一年。沒錯，我們不會老」。照片中高圓圓親密搭著韓火火的肩，對鏡頭露出燦笑。

高圓圓和好友韓火火合影。(圖／取自韓旭你出息了微博)

而42歲的高圓圓皮膚緊緻無瑕疵，完全看不出歲月痕跡，雖然被發現有白頭髮了，「白頭髮出賣了、「女神也有白頭髮了」，但依舊不減她凍齡美貌，「我圓圓女神好漂亮」、「不僅不會老還越來越嫩，這合理嗎」、「放開那個女孩」、「顏值真的好抗打啊」。

其實，高圓圓曾被網友批評變老，但她坦言每天照鏡子的是她自己，「我可能比你們都清楚我長什麼樣子」，但她卻沒有太大感覺，反而認為配合角色需要，比保留大家對她容貌的期待更重要，雖然現在還沒被大家認知到「演技比外貌更能吸引注意」，但希望之後能朝美貌實力兼具的方向努力。