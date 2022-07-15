陳時中正式請辭衛福部長，代表民進黨參選台北市長，但卻爆出網路社群部門找來焦糖哥哥陳嘉行擔任指揮官，讓許多綠粉焦慮不已，認為會拖累陳時中，而焦糖前一刻正巧才高調開戰「館長」，更讓陳時中粉絲忍不住批評「請鬼拿藥單」。

陳嘉行遭爆是陳時中的「網軍指揮官」，引起大量支持者反彈，不少綠營側翼甚至連周玉蔻都直接開轟「空戰個頭，還沒罵他就先掛了」，要求陳時中盡快換人。對於爆料，陳嘉行則稱自己僅是團隊中一份子，沒到操盤，但卻也不斷分享陳時中臉書與IG的區別與方針。

而在消息傳出前，陳嘉行正巧在臉書開戰館長，要求大家抵制館長健身房，「他既然覺得政府防疫做不好，那應該也不想賺這個錢」，讓館長痛批「質疑政策就號召抵制出征，還敢自稱民主進步黨」。

不少陳時中粉絲看了也搖頭，紛紛要求陳嘉行節制：「現在是你在選還陳時中在選」、「小編就是負責操盤低調的，走到幕前嗆人是哪招」、「根本請鬼拿藥單」、「你是嫌民進黨敵人不夠多嗎」、「好了，現在還到處樹敵，完了」。

陳時中則在14日做出回應，表示團隊都還在建構，沒有什麼誰是操盤手的說法，自己也正在努力尋找年輕人加入，幫忙一起打拚。