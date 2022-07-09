金門今(9)日新增152名確診，累計6395例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今(9)日新增152名確診，累計6395例。針對不少鄉親質疑中央與地方公告之確診數據不同，縣府說明原因出在統計截止時間與計算方式不同，全國各縣市都存在同樣的狀況。

縣府以昨（8）日為例指出，中央流行疫情指揮中心(CDC)分別公布，金門縣新增180例確診個案(累計6353例)、連江縣新增21例確診個案(累計1509例)、澎湖縣新增194例確診個案(累計9738例)；但三離島縣政府所公布新增個案則分別為161例確診個案(累計6243例)、22例確診個案(累計1595例)與167例確診個案(累計9086例)，相關數據均與中央公布的有所落差。

縣府指出，除統計作業截止時間點不同外(CDC是每日半夜12時，縣府是中午12時)，計算方式也不同，主要情況如下：1. CDC每日公布金門縣確診數據，是經個案自主回報或衛生單位疫調，以民眾實際居住金門縣及設籍在金門縣，來做統計。故會納入戶籍在金門，但卻是在台灣確診的鄉親。其中也包含實際居住金門，但並非設籍於金門縣的確診者。

2.金門縣流行疫情指揮中心公布之確診數字，係統計實際發生在金門的確診者，個案都是在縣內醫療院所就診，並且實際在縣內活動、旅遊觀光客，以及實際居住者，也包含居住在縣內但以視訊方式與台籍院所看診確診者。(例如：未設籍本縣卻在本地服兵役或至本縣旅遊而確診者等)。因此，本縣以實際發生在金門的人數做為依據，更能貼近本縣的實際確診率。

金門縣最新疫情狀況是，今(9)日新增152名確診，累計6395例，目前收治中61例，其中無症狀或輕症57例，中症4例；確診者居家照護824例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者204人，目前居家隔離444人，解除居家隔離159人。

家長關心的兒童第2劑疫苗，統計至昨8日為止，5歲至11歲BNT兒童第2劑疫苗，累計接種人數735人，基礎劑覆蓋率約22.01％ ，縣府將繼續追蹤己施打疫苗的學童狀況，各衛生所也會根據期程持續接種。提醒家長應攜帶兒童的健保卡、疫苗接種卡(小黃卡)、意願書，依學校通知的時間、地點陪伴孩子前往接種，以提升兒童的保護力。另因故無法配合學校規劃接種時間或旅臺的學童，可洽金門醫院或各鄉鎮衛生所進行預約。