台灣疫情雖已從高峰期逐步下降，但確診人數仍破萬，藝人何如芸5日在臉書PO出快篩陽性照片，感嘆寫道：「已經這麼小心了……果然防不勝防。」成為「2線女星」。好人緣的她才剛宣布確診，1小時後就有朋友送來防疫物資，讓她可以好好在家休養。而她的經紀人表示何如芸確診症狀還好，「跟大家平常都一樣。」

然而她5天前才在開心地在臉書向網友提問：「國門一開你最想去哪裡？」形容想飛出籠鳥兒的心原來有這麼雀躍，只是錄影時聊起出國話題，就聊到無法抑止，寫下「等不及想出國了吧？……等待全世界可以任意走動的那天」未料卻在5日確診，必須在家休養等待康復。

何如芸PO出快篩陽性照片。（摘自何如芸臉書）

另一名女星葉全真則在臉書分享確診後遺症，她先打趣說五月多莫名地接到「陽過」的角色（指快篩陽性），身體狀況沒有特別難受不適，然而歷經半個月閉關後遺症一一浮現。她表示現在常常會突然極度疲憊，累到眼睛很痠，原本力氣很大如今也常常使不上力，還摸到指甲出現粗糙條紋，指甲間硬脆分裂且會刮痛人，大嘆，「原來傷害還是有的啊！」

葉全真5月份時確診，當時狀況沒有特別難受。（摘自葉全真臉書）

葉全真分享確診後遺症嘆傷害還是有的。（摘自葉全真臉書）

她觀察自己身體變化再加上防疫政策逐漸鬆綁，悶壞的民眾開始紛紛出走，讓她有感而發寫下擔憂，「或許我們常自認防護做得極嚴密，能做的都做了，但畢竟它看不見、摸不著、聞不到…即使期望與之和平共存，不可控的危機還是埋伏著。」她認為除了戴口罩、勤洗手，還是得謹慎地維持社交距離，更重要的是必須善待自己的身體，「吃得巧、睡得飽、心情好、多活動。愛惜自己，自然也保護了家人！」