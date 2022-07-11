中央流行疫情指揮中心將於14日開放國人與持居留證者入境免持2日內PCR證明，但國內今天又新增2例本土BA.5病例，不少民眾擔憂屆時本土疫情恐再上升。指揮中心發言人莊人祥今天指出，就算免持入境PCR證明，還是有落地採檢與3+4隔離政策，應能避免BA.5在本土落地生根。

莊人祥表示，雖然七月十四日後，返台的國人與居留者都不用再持PCR證明，但現在機場仍然有深喉唾液採檢，且入境者要接受3+4隔離，應能有效避免BA.4、BA.5入境。

對於未來邊境開放政策，莊人祥也指出，肯定是朝開放走，但仍然會視國內疫情變化滾動式檢討，至於何時才會進一步開放？還要看疫情發展為何。

由於指揮官陳時中即將投入台北市長選戰，屆時將辭職參選，將來防疫指揮官是否會由新任衛福部長接任？莊人祥也說，指揮中心現在是一級開設，依法就是由行政院長指派，因此指揮官的離任時間也是由行政院決定，相信行政院會做出最適當的安排。