本土+19051！新增96人死亡 中重症添172例

國內今天新增1萬9051例個案，降到2萬例以下，為今年5月3日、69天以來新低。另外新增80例境外移入個案、96例死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，比昨天減少8000多例，但周一都是一周裡面個案數最低的；和上周相比為23045例，差距約7.3％，都有在下降。

今天新增本土個案僅1萬9051例，而今年5月2日為1萬7801例、5月3日為2萬3139例，今天本土個案數創下69天以來新低。

指揮中心表示，今日新增之19,051例本土病例，為9,028例男性、10,012例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,069例)、臺中市(2,595例)、桃園市(2,067例)、高雄市(2,026例)、臺北市(1,743例)、臺南市(1,409例)、彰化縣(1,088例)、屏東縣(650例)、雲林縣(574例)、新竹縣(533例)、苗栗縣(458例)、宜蘭縣(451例)、新竹市(391例)、南投縣(386例)、嘉義縣(373例)、花蓮縣(353例)、基隆市(227例)、臺東縣(205例)、嘉義市(197例)、澎湖縣(118例)、金門縣(117例)、連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為59例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月9日，死亡日期介於5月25日至7月8日。

指揮中心說明，今日新增80例境外移入個案中，為46例男性、33例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自韓國(4例)、美國(3例)、加拿大(2例)、越南、土耳其、印度、泰國、阿根廷及德國(各1例)移入，另65例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至7月10日。