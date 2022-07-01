1日，隔夜美股3大指數全面走跌，無論是月線、季線或半年線都收黑，標普500的半年線更是創下1970年以來最差。美國通膨失控，聯準會大力升息，經濟衰退隱憂浮現，因此，2022上半年美股表現失準。美股月線方面，道瓊跌6.7%，那斯達克跌8.71%，已連3黑，標普500也跌8.38%。至於季線，道瓊與標普500均創2020年以來最大跌幅，同時，那斯達克下挫22.4%，也創2008年以來最大。2022上半年的表現，道瓊累計跌15.3%，標普500跌20.56%，創1970年以來最大，那斯達克更是重挫29.51%。目前，美指期尚未有止跌跡象，不過跌幅正縮小中。

★四大指數

美股道瓊下跌253.88點或0.82%，收30,775.43點。

NASDAQ下跌149.16點或1.33%，收11,028.74點。

S&P500下跌33.45點或0.88%，收3,785.38點。

費城半導體下跌27.73點或1.07%，收2,556.25點。

★消息

美國總統拜登6月30日在西班牙馬德里表示，美國民眾應該還是需要忍受一段不算短的高油價時期。同時，拜登也指稱，目前油價大漲都是俄羅斯所導致的。同時，下次出訪沙烏地阿拉伯時，將會提出石油增產要求。

美國5月消費者開支物價指數（PCE）年增6.3%，預估值為6.4%。剔除波動性較大的食品與能源，核心PCE年增4.7%，預估值為4.8%。與4月相比，5月PCE月增0.3%，預估值為0.4%。

克利夫蘭聯邦準備銀行認為，若照當前景氣狀況，支持聯準會在7月定期利率會議時，升息3碼的決議。6月初，聯準會一口氣已調升3碼，是1994年以來，升息力道最大的。

★分析

美國上周初次申請就業補助人數正慢慢增加，但低於30萬大關，分析師認為，美國經濟看起來無礙，沒有明顯裁員跡象，就業市場中人力需求還是看得到。

金融服務業者Sanders Morris Harris認為，美國股市尚未見到底部，將來可能還有進一步下修空間。因此，建議投資者在現金方面，現在應該儘量持有較高水位。標普500指數，有機會在3100點附近有支撐。

根據雲端知識分享平台Vital Knowledge資訊，經濟成長趨緩、每股獲利能力減弱，以及持續貨幣緊縮等不利股市的現象，幾個月以來一直在打壓股市表現。

財富管理公司Comerica指出，2022年迄今，通膨大漲下，導致聯準會態度偏向大幅升息。同時，若全球再度實施抗疫政策，加上俄烏戰爭還沒結束，美股上下波動可能會再增加。

★類股

標普盤中最多大跌2.1%並一度失守3700點關卡，11大類股中，工業漲0.28%較多，其餘幾乎都走跌，例如，能源下跌超過2%，原物料、科技以及通訊的跌幅都在1%以上。

★重磅股

元宇宙Meta跌幅一度超過3%，收跌1.6%。亞馬遜一度大跌近6%後，收跌2.5%，回吐兩周漲幅。蘋果跌一度大跌近4%後，收跌約2%。微軟一度下跌近3%後，收跌超過1%。Netflix、谷歌母公司Alphabet以及特斯拉，均收跌約2%，且都連跌4日。

季線方面，特斯拉季線重挫37.5%，創在美國新掛牌以來最差單季紀錄。亞馬遜累計跌近35%，也創2001年以來最大單季跌幅。2022年迄今，Netflix已累跌71%，蘋果以及Alphabet均跌超過23%，Meta更是大跌52%。

晶片族群齊跌，其中，英特爾跌1.5%後翻紅，AMD一度下跌超過3%，收跌2%。Nvidia一度下跌超過4%後，收跌2.5%，都是連跌4日，且來到13個月最低。

★焦點股

摩根士丹利將嘉年華郵輪的目標價對砍，且暗示價值可能會歸零。郵輪旅遊類股一片倒。盤中，嘉年華郵輪與皇家加勒比郵輪均一度下跌超過8%，挪威郵輪也一度大跌9%，但收盤的跌幅均縮小。

因為2022下半年需求預估不佳，美國高檔家具連鎖企業RH公布全年獲利預警後，大跌超過10%，引發家居零售族群下挫。盤中，Wayfair收跌超過9%，Williams Sonoma也一度下跌高達8%。

輝瑞BNT再獲美國政府32億美元新冠疫苗大單，每劑疫苗平均採購價格，較兩年前還要多出至少50%，因此，輝瑞漲3%，BNT也漲5%。

高盛預估，台積電2023年的產能利用率應該只有90%。

★台股ADR

台積電下跌1.90美元或2.27%，收81.75美元，換算台股價格為486.02元。

聯電下跌0.18美元或2.59%，收6.77美元，換算台股價格為40.25元。

日月光下跌0.14美元或2.64%，收5.17美元，換算台股價格為76.84元。

中華電信下跌0.78美元或1.86%，收41.25美元，換算台股價格為122.62元。