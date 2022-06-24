大陸觀察者網 24日報導，中非雙方共同推進大陸王毅外長1月訪非時所提「非洲之角和平發展構想」重要舉措——首屆非洲之角和平會議，21日在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴閉幕。這也是中國非洲之角事務特使薛冰2月獲任後的首場公開多邊活動。提高了中國在世界舞台上作為調停者與和平締造者的形象。也打破西方媒體熱炒的中國「打破不干預政策」猜想，大陸學者認為，會議充分體現中國對非洲外交的平等相待、以誠相待、解決他們的實際關切。

大陸上觀新聞報導，中國社科院西亞非洲研究所研究員賀文萍表示，本次會議恰逢其時，來之不易，啟動速度之快超出人們預期，標誌著中方在推進「非洲之角和平安全構想」方面取得進展，無論成果如何，開會本身就是對「非洲之角和平安全構想」的推動和落實。

上海國際問題研究院西亞非洲研究中心地區合作室主任祝鳴表示，在非盟此前提出的「非洲大陸遠離衝突」倡議幾乎破產背景下，作為非洲的老朋友和好朋友，中方急非洲之所急，提出和平倡議，以及分步走的計畫。先是外交部設立非洲之角特使，在當地國家間展開斡旋，徵求各方意見，爭取各方支持。然後再在地區「穩定之錨」衣索比亞召開和平會議。充分體現中國對非洲外交的平等相待、以誠相待、解決他們的實際關切。

非洲之角是東非的一個半島，廣義上包括索馬利亞、吉布地、厄立垂亞、衣索比亞、蘇丹、肯亞、南蘇丹和烏干達的部分或全部地區，人口約3億，是全球戰略要地之一。它連接兩洋（大西洋、印度洋）、兩海（紅海、地中海）、三洲（亞洲、非洲和歐洲），與阿拉伯半島共同扼守的曼德海峽，是世界上最重要能源通道與貿易航線之一。因大國博弈飽受戰亂之苦。

報導稱，非洲之角近年來動亂頻發，因此外界對中國是否有可能會調解各方爭端有諸多猜測，不過本次會議沒有討論具體的衝突或是爭端。至於西方媒體熱炒中國「打破不干預政策」，在會後聯合宣言裡白紙黑字的「不干涉內政」已給出答案。

對於中國這次在地區安全議題上的主動出擊，外國學者認為，這提高了中國在世界舞台上作為調停者和和平締造者的形象。與此同時，本次會議對具體的地區衝突缺乏討論，也表明中國在為「非洲之角」帶來持久穩定方面「將面臨的複雜挑戰」。

據新華網英文版報導，各方在會後發表的聯合聲明中強調，願秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，建設「消弭槍聲」、持久和平的非洲之角；承諾採取增信措施，管控地區國家間分歧爭端，通過對話和談判以和平方式推動解決，努力實現地區安全局勢降溫。

各方重申，尊重彼此主權和領土完整，堅持不干涉內政，尊重各國自主選擇的發展道路、價值觀和社會制度；各方繼續致力於獨立和平解決地區問題，在支持多邊主義同時，反對單邊制裁和外部干涉該地區國家的內部事務；各方同意加強善治交流和經驗分享，加強地區國家發展政策的對接，努力營造團結、穩定、和諧的發展環境。